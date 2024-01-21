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Братчук заявив, що в РФ досі не розуміють, як та чим ЗСУ вдалося збити Іл-22 та А-50

21 січня 2024 09:39
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Братчук заявив, що в РФ досі не розуміють, як та чим ЗСУ вдалося збити Іл-22 та А-50
Російський бомбардувальник Іл-22М. Фото: Wikipedia
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Воїни Збройних сил України збили російські бомбардувальники Іл-22М та А-50 над Азовським морем. В Росії досі тривають обговорення та непорозуміння стосовно того, чим та як ЗСУ вдалося "приземлити" літаки РФ.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник української добровольчої армії Південь Сергій Братчук.

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За словами Братчука, росіяни досі до кінця не розуміють, як ЗСУ провели успішну операцію з ураження їх бомбардувальників. Тривають пошуки та обговорення, чим було завдано такої шкоди літакам та як це вдалося.

Братчук вказав, що така ж шкода може бути завдана і російським кораблям.

"Не почувається безпечно і в тому числі порт в Новоросійську, це теж зрозуміло, тим більше, що він на плечах несе такий тягар: є найкрупнішим портом, де йде перевалка нафти. Зрозуміло, що це може вибухати, може палати і таке собі славне місто на Брянщині Клинці це показало, що там резервуари лише можна підбити, і вони палають. Тобто такий собі російський вічний вогонь", — зауважив речник.

Братчук зазначив, що зараз атаки по Україні трохи зменшилися, Росія не так активно використовує дрони-камікадзе. Однак це може бути сигналом про те, що це розвідка прокладання певних маршрутів для того, щоб завдати удару ракетами, у тому числі із флоту і стратегічної авіації.

Нагадаємо, командир бомбардувальника Іл-22М, який підбили над Азовським морем, Віктор Клімов загинув під час атаки. Другий пілот літака поранений.

Додамо, РФ ввела в експлуатацію ще один розвідувальний літак. Таким чином Росія фактично визнала, що літак-розвідник А-50 знищили Збройні сили України. 

війна
ЗСУ
Україна
Азовське море
Сергій Братчук
літаки
Росія

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