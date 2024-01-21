Братчук заявил, что в РФ до сих пор не понимают, как и чем ВСУ удалось сбить Ил-22 и А-50

Российский бомбардировщик Ил-22М. Фото: Wikipedia

Воины Вооруженных сил Украины сбили российские бомбардировщики Ил-22М и А-50 над Азовским морем. В России до сих пор продолжаются обсуждения и недоразумения по поводу того, чем и как ВСУ удалось "приземлить" самолеты РФ.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук.

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По словам Братчука, россияне до сих пор не понимают, как ВСУ провели успешную операцию по поражению их бомбардировщиков. Продолжаются поиски и обсуждения, чем был нанесен такой ущерб самолетам и как это удалось.

Братчук указал, что такой же ущерб может быть нанесен и российским кораблям.

"Не чувствует себя безопасно и в том числе порт в Новороссийске, это тоже понятно, тем более что он на плечах несет такое бремя: является самым крупным портом, где идет перевалка нефти. Понятно, что это может взрываться, может гореть и такой славный город на Брянщине Клинцы это показал, что там резервуары только можно подбить, и они пылают. То есть некий российский вечный огонь", — отметил спикер.

Братчук отметил, что сейчас атаки по Украине уменьшились, Россия не так активно использует дроны-камикадзе. Однако это может быть сигналом о том, что это разведка прокладки определенных маршрутов для того, чтобы нанести удар ракетами, в том числе из флота и стратегической авиации.

Напомним, командир бомбардировщика Ил-22М, подбитого над Азовским морем, Виктор Климов погиб во время атаки. Второй пилот самолета ранен.

Добавим, РФ ввела в эксплуатацию еще один разведывательный самолет. Таким образом, Россия фактически признала, что самолет-разведчик А-50 уничтожили Вооруженные силы Украины.