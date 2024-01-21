В Росії під час атаки загинув командир підбитого бомбардувальника Іл-22М

Бомбардувальник Іл-22М. Фото: Wikipedia

Стало відомо, що командир бомбардувальника Іл-22М, який підбили над Азовським морем, Віктор Клімов загинув під час атаки. Другий пілот літака поранений.

Про це повідомляє телеграм-канал Крымский ветер.

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Загибель командира Іл-22М Клімова

У Росії визнали смерть пілота Віктора Клімова, який керував бомбардувальником Іл-22М. Літак був підбитий українськими воїнами 14 січня над Азовським морем. За даними російських ЗМІ, майор Клімов загинув під час атаки.

З'явилися дані про те, що другий пілот, який був на борту отримав поранення, але зміг посадити літак.

"Від осколкових поранень він (Клімов. — Ред.) помер ще в повітрі. Літак посадив другий пілот, вже поранений", — пишуть на російських форумах.

Дані про загибель пілота. Фото: Крымский ветер

Скриншот допису Гарнаєва

Скриншот допису Крымский ветер

Нагадаємо, Збройні сили України підбили два російських літаки РФ над Азовським морем 14 січня. Йдеться про літак радіорозвідки А-50 та бомбардувальник ІЛ-22.

Додамо, РФ ввела в експлуатацію ще один розвідувальний літак. Таким чином Росія фактично визнала, що літак-розвідник А-50 знищили Збройні сили України.