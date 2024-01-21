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В Росії під час атаки загинув командир підбитого бомбардувальника Іл-22М

21 січня 2024 09:17
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Росії під час атаки загинув командир підбитого бомбардувальника Іл-22М
Бомбардувальник Іл-22М. Фото: Wikipedia
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Стало відомо, що командир бомбардувальника Іл-22М, який підбили над Азовським морем, Віктор Клімов загинув під час атаки. Другий пілот літака поранений.

Про це повідомляє телеграм-канал  Крымский ветер.

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Загибель командира Іл-22М Клімова

У Росії визнали смерть пілота Віктора Клімова, який керував бомбардувальником Іл-22М. Літак був підбитий українськими воїнами 14 січня над Азовським морем. За даними російських ЗМІ, майор Клімов загинув під час атаки.  

З'явилися дані про те, що другий пілот, який був на борту отримав поранення, але зміг посадити літак.

"Від осколкових поранень він (Клімов. — Ред.) помер ще в повітрі. Літак посадив другий пілот, вже поранений", — пишуть на російських форумах.

Дані про загибель пілота
Дані про загибель пілота. Фото: Крымский ветер 
Скриншот допису Гарнаєва
Скриншот допису Гарнаєва
Скриншот допису Крымский ветер
Скриншот допису Крымский ветер

Нагадаємо, Збройні сили України підбили два російських літаки РФ над Азовським морем 14 січня. Йдеться про літак радіорозвідки А-50 та бомбардувальник ІЛ-22.

Додамо, РФ ввела в експлуатацію ще один розвідувальний літак. Таким чином Росія фактично визнала, що літак-розвідник А-50 знищили Збройні сили України. 

літак
Росія
атака
командир

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