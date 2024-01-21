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В России во время атаки погиб командир подбитого бомбардировщика Ил-22М

21 января 2024 09:17
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В России во время атаки погиб командир подбитого бомбардировщика Ил-22М
Бомбардировщик Ил-22М. Фото: Wikipedia
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Стало известно, что командир бомбардировщика Ил-22М, подбитого над Азовским морем, Виктор Климов погиб во время атаки. Второй пилот самолета ранен.

Об этом сообщает телеграмм-канал Крымский ветер.

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В России признали смерть пилота Виктора Климова, руководившего бомбардировщиком Ил-22М. Самолет был подбит украинскими воинами 14 января над Азовским морем. По данным российских СМИ, майор Климов погиб во время атаки.

Появились данные о том, что второй пилот, находившийся на борту, получил ранения, но смог посадить самолет.

"От осколочных ранений он (Климов. — Ред.) умер еще в воздухе. Самолет посадил второй пилот, уже раненный", — пишут на российских форумах.

Данные о гибели пилота
Данные о гибели пилота. Фото: Крымский ветер
Скриншот сообщения Гарнаева
Скриншот поста Гарнаева
Скриншот сообщения Крымский ветер
Скриншот поста Крымский ветер

Напомним, Вооруженные силы Украины подбили два российских самолета РФ над Азовским морем 14 января. Речь идет о самолете радиоразведки А-50 и бомбардировщике ИЛ-22.

Добавим, РФ ввела в эксплуатацию еще один разведывательный самолет. Таким образом, Россия фактически признала, что самолет-разведчик А-50 уничтожили Вооруженные силы Украины.

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командир

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