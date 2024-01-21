В России во время атаки погиб командир подбитого бомбардировщика Ил-22М

Бомбардировщик Ил-22М. Фото: Wikipedia

Стало известно, что командир бомбардировщика Ил-22М, подбитого над Азовским морем, Виктор Климов погиб во время атаки. Второй пилот самолета ранен.

Об этом сообщает телеграмм-канал Крымский ветер.

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Гибель командира Ил-22М Климова

В России признали смерть пилота Виктора Климова, руководившего бомбардировщиком Ил-22М. Самолет был подбит украинскими воинами 14 января над Азовским морем. По данным российских СМИ, майор Климов погиб во время атаки.

Появились данные о том, что второй пилот, находившийся на борту, получил ранения, но смог посадить самолет.

"От осколочных ранений он (Климов. — Ред.) умер еще в воздухе. Самолет посадил второй пилот, уже раненный", — пишут на российских форумах.

Данные о гибели пилота. Фото: Крымский ветер

Скриншот поста Гарнаева

Скриншот поста Крымский ветер

Напомним, Вооруженные силы Украины подбили два российских самолета РФ над Азовским морем 14 января. Речь идет о самолете радиоразведки А-50 и бомбардировщике ИЛ-22.

Добавим, РФ ввела в эксплуатацию еще один разведывательный самолет. Таким образом, Россия фактически признала, что самолет-разведчик А-50 уничтожили Вооруженные силы Украины.