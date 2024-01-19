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РФ фактично визнала знищення літака А-50 ЗСУ, — британська розвідка

19 січня 2024 19:35
31cf27d3-5af3-402b-9771-1ff1ef495000 - Анастасія Гришкова
РФ фактично визнала знищення літака А-50 ЗСУ, — британська розвідка
Російський літак-розвідник А-50. Фото: розвідка Великої Британії
31cf27d3-5af3-402b-9771-1ff1ef495000 - Анастасія Гришкова

РФ ввела в експлуатацію ще один розвідувальний літак. Таким чином Росія фактично визнала, що літак-розвідник А-50 знищили Збройні сили України. 

Про це повідомляє військова розвідка Великої Британії. 

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Росія ввела в експлуатацію ще один літак А-50

Після втрати розвідувального літака А-50 російські повітряні сили почали експлуатацію ще одного A-50 біля Краснодарського краю. Новий літак А-50 експлуатують лише над сушею, на території РФ.

"Ця діяльність свідчить про зниження схильності до ризику щодо літаків і спробу зберегти A-50, що залишився, із втратою його загальної ефективності над Україною", — йдеться у повідомленні британського відомства.

Військова розвідка Великої Британії зазначає, що розгортання А-50 подалі від України демонструє мовчазне визнання Росією успішної операції, проведеної українцями. 

Звіт британської розвідки
Зведення британської розвіки. Фото:скриншот 

Що відомо про збиття ЗСУ російського літака-розвідника А-50

У ніч на 14 січня РФ втратила літак дальнього радіолокаційного виявлення та керування А-50 та літак-командний пункт Іл-22. В РФ намагалися заперечити, що їхні літаки збили Повітряні сили ЗСУ.

Нагадаємо, в Повітряних силах України заявили, що збиття російських літаків А-50 та Іл-22 навряд чи серйозно вплине на можливості окупантів влаштовувати атаки.

Раніше ми писали, що ISW проаналізував версії росіян щодо знищення літака А-50.

Додамо, начальник ГУР МО Кирило Буданов розповів, що після знищення ЗСУ над Азовським морем літака А-50 у Росії залишилося зовсім небагато таких літаків

війна
ЗСУ
літак
Україна
Азовське море
Росія

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