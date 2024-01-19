РФ фактично визнала знищення літака А-50 ЗСУ, — британська розвідка

Російський літак-розвідник А-50. Фото: розвідка Великої Британії

РФ ввела в експлуатацію ще один розвідувальний літак. Таким чином Росія фактично визнала, що літак-розвідник А-50 знищили Збройні сили України.

Про це повідомляє військова розвідка Великої Британії.

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Росія ввела в експлуатацію ще один літак А-50

Після втрати розвідувального літака А-50 російські повітряні сили почали експлуатацію ще одного A-50 біля Краснодарського краю. Новий літак А-50 експлуатують лише над сушею, на території РФ.

"Ця діяльність свідчить про зниження схильності до ризику щодо літаків і спробу зберегти A-50, що залишився, із втратою його загальної ефективності над Україною", — йдеться у повідомленні британського відомства.

Військова розвідка Великої Британії зазначає, що розгортання А-50 подалі від України демонструє мовчазне визнання Росією успішної операції, проведеної українцями.

Зведення британської розвіки. Фото:скриншот

Що відомо про збиття ЗСУ російського літака-розвідника А-50

У ніч на 14 січня РФ втратила літак дальнього радіолокаційного виявлення та керування А-50 та літак-командний пункт Іл-22. В РФ намагалися заперечити, що їхні літаки збили Повітряні сили ЗСУ.

Нагадаємо, в Повітряних силах України заявили, що збиття російських літаків А-50 та Іл-22 навряд чи серйозно вплине на можливості окупантів влаштовувати атаки.

Раніше ми писали, що ISW проаналізував версії росіян щодо знищення літака А-50.

Додамо, начальник ГУР МО Кирило Буданов розповів, що після знищення ЗСУ над Азовським морем літака А-50 у Росії залишилося зовсім небагато таких літаків.