РФ фактически признала уничтожение самолета А-50 ВСУ, — британская разведка

Российский самолет-разведчик А-50. Фото: разведка Великобритании

РФ ввела в эксплуатацию еще один разведывательный самолет. Таким образом. Россия фактически признала, что самолет-разведчик А-50 уничтожили Вооруженные силы Украины.

Об этом сообщает военная разведка Великобритании.

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Россия ввела в эксплуатацию еще один самолет А-50

После потери разведывательного самолета А-50 российские воздушные силы приступили к эксплуатации еще одного A-50 у Краснодарского края. Новый самолет А-50 эксплуатируется только над сушей, на территории РФ.

"Эта деятельность свидетельствует о снижении склонности к риску в отношении самолетов и попытке сохранить оставшийся A-50 с потерей его общей эффективности над Украиной", — говорится в сообщении британского ведомства.

Военная разведка Великобритании отмечает, что развертывание А-50 вдали от Украины демонстрирует молчаливое признание Россией успешной операции, проведенной украинцами.

Отчет британской разведки. Фото: скриншот

Что известно об уничтожении ВСУ российского самолета-разведчика А-50

В ночь на 14 января РФ потеряла самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 и самолет-командный пункт Ил-22. В РФ пытались возразить, что их самолеты сбили Воздушные силы ВСУ.

Напомним, в Воздушных силах Украины заявили, что сбитие российских самолетов А-50 и Ил-22 вряд ли серьезно повлияет на возможности оккупантов устраивать атаки.

Ранее мы писали, что ISW проанализировал версии россиян по уничтожению самолета А-50.

Добавим, начальник ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что после уничтожения ВСУ над Азовским морем самолета А-50 в России осталось совсем немного таких самолетов.