Катастрофічний провал — ISW проаналізував версії росіян щодо знищення літака А-50

Російський літак А-50. Фото: росЗМІ

Повітряні сили ЗСУ збили унікальний російський літак-розвідник А-50 та пошкодили повітряний командний пункт Іл-22М над Азовським морем.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) зібрав основні версії росіян, що могло статися с літаками.

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В російському інформаційному просторі в основному заперечують, що ЗСУ збили літак А-50, та стверджують, що літак-розвідник був знищений "дружнім вогнем" протиповітряної оборони Росії.



В ISW зазначають, що літак А-50 використовується для координації дій авіації та, можливо, протиповітряної оборони.

"Твердження про те, що ППО Росії його збила, було б катастрофічним провалом з боку російських сил, якби це було правдою", — додають аналітики.

Російське джерело, яке спеціалізується на авіації, звинуватило командирів армії РФ, які, на його думку, не мають належного досвіду, необхідного для їхніх посад. У звіті ISW зазначають, що нинішній командувач Повітряно-космічних сил Росії генерал-полковник Віктор Афзалов має великий досвід роботи в ППО.

За словами експертів, його досвід роботи у сфері протиповітряної оборони мав би бути відповідним для того, щоб війська Росії не збивали власні літаки.



Тим часом інше російське джерело стверджує, що у РФ створили "качку" про збиття літака силами ППО (російський термін для неправдивої заяви. — Ред.) с ціллю запевнити пілотів, що польоти над Чорним і Азовським морями безпечні, а причиною інциденту була лише людська помилка.

"Незрозуміло, чому російські пілоти мають почуватися комфортніше з думкою про те, що їхні наземні засоби протиповітряної оборони є настільки некомпетентними", — зазначають аналітики ISW.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що не має жодної інформації про збитий літак, і порекомендував журналістам уточнити інформацію про це в Міністерстві оборони Росії.

Знищення російських літаків А-50 і Іл-22М в Україні

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив збиття над Азовським морем літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління Іл-22М РФ.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук заявив, що Україна таким чином помстилася за ракетний удар по житловій багатоповерхівці у Дніпрі, який росіяни завдали рік тому.

Відомо, що російський літак А-50 здійснював чергування у районі Кирилівки Запорізької області. Оперативне командування "Південь" заявило, що до цього удару Росія мала на озброєнні лише три літаки А-50 з шести, які перебували на озброєнні.

Новини.LIVE розповідали, чим унікальний літак А-50, який збили над Азовським морем. Також ми писали, що відомо про повітряний командний пункт РФ Іл-22М, уражений ЗСУ.