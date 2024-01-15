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Пєсков заявив, що в Кремлі немає інформації про збиття російських літаків

15 січня 2024 13:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Пєсков заявив, що в Кремлі немає інформації про збиття російських літаків
Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що у російської влади немає інформації про те, щоб будь-які літаки РФ були збиті українськими силами. Він порекомендував уточнювати цю інформацію в Міноборони.

Про це повідомляють росЗМІ.

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"Ні, інформації немає", — відповів Пєсков на питання про збиття російських літаків.

За його словами, це тема, яка стосується перебігу так званої "спеціальної військової операції".

Нагадаємо, головнокомандувач Збройними силами України генерал Валерій Залужний підтвердив збиття над Азовським морем літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління Іл-22 Російської Федерації. Він подякував Повітряним силам за чудово сплановану і здійснену операцію. 

Також ми писали, командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук прокоментував збиття російських літаків над Азовським морем. Таким чином, Україна помстилася за ракетний удар по житловій багатоповерхівці у Дніпрі, який росіяни завдали рік тому.

Додамо, російський літак А-50 здійснював чергування у районі Кирилівки Запорізької області. Загалом у ворога на озброєнні було дев'ять таких літаків, наразі залишилося вісім.

росія
війна
ЗСУ
росіяни
Україна
Дмитро Пєсков
окупанти
Кремль
літаки

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