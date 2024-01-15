Песков заявил, что в Кремле нет информации о сбитии российских самолетов

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото: росСМИ

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что у российских властей нет информации о том, чтобы какие-либо самолеты РФ были сбиты украинскими силами. Он порекомендовал уточнять эту информацию в Минобороны.

Об этом сообщают росСМИ.

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В Кремле не знают о сбитии самолетов

"Нет, информации нет", — ответил Песков на вопрос о сбитии российских самолетов.

По его словам, это тема, которая касается хода так называемой "специальной военной операции".

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный подтвердил сбивание над Азовским морем самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления Ил-22 Российской Федерации. Он поблагодарил Воздушные силы за прекрасно спланированную и осуществленную операцию.

Также мы писали, командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук прокомментировал сбивание российских самолетов над Азовским морем. Таким образом, Украина отомстила за ракетный удар по жилой многоэтажке в Днепре, который россияне нанесли год назад.

Добавим, российский самолет А-50 осуществлял дежурство в районе Кирилловки Запорожской области. Всего у врага на вооружении было девять таких самолетов, в настоящее время осталось восемь.