Ігнат розповів, як вплине збиття російських літаків на атаки окупантів
Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що збиття російських літаків А-50 та Іл-22 навряд чи серйозно вплине на можливості окупантів влаштовувати атаки. За його словами, ракетам та дронам ворога не надто потрібен літак для дальнього радіолокаційного виявлення.
Про це Юрій Ігнат сказав в ефірі телемарафону.
Збиття російських літаків
"Як це вплине? Ну прилетить інший літак і буде забезпечувати. Чи вплине це на якісь, можливо, обстріли. Ну, певною мірою. Але російські ракети та дрони, їм не надто потрібен літак для ДРЛВ", — наголосив Ігнат.
За його словами, росіяни програмують дрони і ракети ще на землі. Вони летять за вказаними маршрутами та цілями.
"Літак ДРЛС може лише виявляти пуски ракет нашої ППО і таким чином надати інформацію на власне свої командні пункти", — розповів речник.
Загалом Ігнат назвав "хорошим знаком" знищення російського літака А-50. Він наголосив, що ворог зазнав серйозної втрати.
"Справді, мабуть, вперше в історії літак такого класу, літак дальнього радіолокаційного виявлення та ще й разом з командним пунктом були блискавично знищені. Противник позбавився серйозного літака. Знищення А-50 — це дуже хороший знак, і для нас, і для країн Заходу", — додав Ігнат.
Нагадаємо, головнокомандувач Збройними силами України генерал Валерій Залужний підтвердив збиття над Азовським морем літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління Іл-22 Російської Федерації. Він подякував Повітряним силам за чудово сплановану і здійснену операцію.
Також ми писали, командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук прокоментував збиття російських літаків над Азовським морем. Таким чином, Україна помстилася за ракетний удар по житловій багатоповерхівці у Дніпрі, який росіяни завдали рік тому.
Додамо, Повітряні сили України знищили військовий літак повітряно-космічних сил Росії А-50. Він здійснював чергування у районі Кирилівки Запорізької області. Загалом у ворога на озброєнні було дев'ять таких літаків, наразі залишилося вісім.
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