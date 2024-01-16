Игнат рассказал, как повлияет сбивание российских самолетов на атаки оккупантов

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Ukrinform

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что сбитие российских самолетов А-50 и Ил-22 вряд ли серьезно повлияет на возможности оккупантов устраивать атаки. По его словам, ракетам и дронам врага не слишком нужен самолет для дальнего радиолокационного обнаружения.

Об этом Юрий Игнат сказал в эфире телемарафона.

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"Как это повлияет? Ну прилетит другой самолет и будет обеспечивать. Повлияет ли это на какие-то, возможно, обстрелы. Ну, в определенной степени. Но российские ракеты и дроны, им не слишком нужен самолет для ДРЛО", — подчеркнул Игнат.

По его словам, россияне программируют дроны и ракеты еще на земле. Они летят по указанным маршрутам и целям.

"Самолет ДРЛС может только выявлять пуски ракет нашей ПВО и таким образом предоставить информацию на собственно свои командные пункты", — рассказал спикер.

Игнат назвал "хорошим знаком" уничтожение российского самолета А-50. Он подчеркнул, что враг понес серьезную потерю.

"Действительно, пожалуй, впервые в истории самолет такого класса, самолет дальнего радиолокационного обнаружения да еще и вместе с командным пунктом были молниеносно уничтожены. Противник лишился серьезного самолета. Уничтожение А-50 — это очень хороший знак, и для нас, и для стран Запада", — добавил Игнат.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный подтвердил сбивание над Азовским морем самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления Ил-22 Российской Федерации. Он поблагодарил Воздушные силы за прекрасно спланированную и осуществленную операцию.

Также мы писали, командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук прокомментировал сбивание российских самолетов над Азовским морем. Таким образом, Украина отомстила за ракетный удар по жилой многоэтажке в Днепре, который россияне нанесли год назад.

Добавим, Воздушные силы Украины уничтожили военный самолет воздушно-космических сил России А-50. Он осуществлял дежурство в районе Кирилловки Запорожской области. Всего у врага на вооружении было девять таких самолетов, в настоящее время осталось восемь.