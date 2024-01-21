Сили оборони відійшли на запасні позиції в районі Крохмального, — речник

Український військовий на фронті. Фото: REUTERS/Thomas Peter

На Харківщині у районі села Крохмального ЗСУ відійшли на запасні позиції, щоб зберегти життя воїнів. Раніше повідомлялось, що російські окупанти захопили це село 20 січня.

Про це повідомив речник Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Що відомо про населений пункт

"Крохмальне — це був населений пункт, де проживало 45 осіб до початку широкомасштабної війни. Будемо говорити, це 5 будинків... І ці 5 будинків були зруйновані російським агресором. Відповідно, наша основна мета — вберегти життя українських захисників. Їхні позиції були переміщені на підготовлені до цього часу запасні позиції, де вони зараз тримають оборону, не дають ворогу просуватись далі", — запевнив він.

Фітьо додав, що для сусідніх підрозділів загрози немає, а те, що сталося є тимчасовим явищем. Також він зауважив, що лінія фронту зміщується кожного дня.

Чи відіграє зараз це важливу роль на фронті

За його словами, у 2022 році Росія захопила Крохмальне, проте село було відбито під час харківського наступу.

"Зараз безпосередньо кількасот метрів, які вони (російські окупанти. — Ред.) захопили, ніякого значення не мають", — сказав Фітьо.

Нагадаємо, російським окупантам 20 січня вдалося просунутися вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна та захопити село Крохмальне. Як відомо, цей населений пункт розташовується за 20 кілометрів від Сватового.