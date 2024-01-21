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Силы обороны отошли на запасные позиции в районе Крахмального, — спикер

21 января 2024 11:18
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Силы обороны отошли на запасные позиции в районе Крахмального, — спикер
Украинский военный на фронте. Фото: REUTERS/Thomas Peter
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Харьковской области в районе села Крахмального ВСУ отошли на запасные позиции, чтобы сохранить жизнь воинов. Ранее сообщалось, что российские оккупанты захватили эту деревню 20 января.

Об этом сообщил спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона "Єдині новини".

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Что известно о населенном пункте

"Крахмальное — это был населенный пункт, где проживало 45 человек до начала широкомасштабной войны. Будем говорить, это 5 домов... И эти 5 домов были разрушены российским агрессором. Соответственно, наша основная цель — уберечь жизни украинских защитников. Их позиции были перемещены на подготовленные к этому времени запасные позиции, где они сейчас держат оборону, не дают врагу продвигаться дальше", — заверил он.

Фитьо добавил, что для соседних подразделений угрозы нет, а то, что произошло, является временным явлением. Также он отметил, что линия фронта смещается каждый день.

Играет ли сейчас это важную роль на фронте

По его словам, в 2022 году Россия захватила Крахмальное, однако село было отбито во время харьковского наступления.

"Сейчас непосредственно несколько сотен метров, которые они (российские оккупанты. — Ред.) захватили, никакого значения не имеют", — сказал Фитьо.

Напомним, российским оккупантам 20 января удалось продвинуться вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная и захватить село Крахмальное. Как известно, этот населенный пункт располагается в 20 километрах от Сватового.

ВСУ
Харьковская область
военные
оккупанты
Россия

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