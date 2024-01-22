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В Луганской области ВСУ уничтожили редкую спецмашину оккупантов

22 января 2024 23:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Луганской области ВСУ уничтожили редкую спецмашину оккупантов
Уничтожение редкой спецмашины окупантов ЗСА-Т. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские военные уничтожили редкую российскую санитарную бронемашину тактического звена ЗСА-Т в Луганской области. На эту операцию бойцы ВСУ потратили несколько ударных беспилотников.

Российскую бронемашину уничтожили операторы дронов из 63-й отдельной механизированной бригады.

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"Когда нужно полностью уничтожить особые цели, как этот бронеавтомобиль, пилоты 63-й бригады используют несколько дронов", — рассказали военные.

Российские оккупанты использовали эту бронемашину для вывоза своих раненых военных с передовых позиций.

Разработка перспективных санитарных бронеавтомобилей началась в России в 2016 году по заказу Минобороны.

Целью опытно-конструкторской работы с шифром "Линза" было создание двух образцов подобной техники на общей базе и с отличными возможностями.

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Российская бронемашина ЗСА-Т "Линза". Фото: "Рособоронэкспорт"

Снабжение ЗСА "Линза" в российскую армию началось в 2021 году. Российское Минобороны объявило о заключении контракта на 56 машин.

Напомним, воины Вооруженных сил Украины сбили российские бомбардировщики Ил-22М и А-50 над Азовским морем. В России до сих пор продолжаются обсуждения и недоразумения по поводу того, чем и как ВСУ удалось "приземлить" самолеты РФ.

Добавим, в Харьковской области в районе села Крахмального ВСУ отошли на запасные позиции, чтобы сохранить жизнь воинов. Ранее сообщалось, что российские оккупанты захватили эту деревню 20 января.

ВСУ
Луганская область
военная техника
оккупанты
дроны

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