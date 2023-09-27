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Як пілоти опановують F-16 в Україні: у Повітряних Силах показали вражаюче відео

27 вересня 2023 12:14
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Як пілоти опановують F-16 в Україні: у Повітряних Силах показали вражаюче відео
Пілот у винищувачі. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Наразі певна кількість українських пілотів опановують західні винищувачі F-16 за кордоном. У той же час, їхні побратими в Україні адаптуються до керування літаком за допомогою симулятора польоту.

У Повітряних Силах ЗСУ оприлюднили відповідне відео з підготовки. 

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"Коли є трохи вільного часу, пілоти знайомляться з кабіною F-16 у віртуальній реальності та виконують спільні місії над територією України у складі пари, ланки, ескадрильї, перебуваючи при цьому у різних регіонах України", — йдеться у повідомленні. 

На оприлюдненому відео можна побачити, як український пілот сидить на симуляторі літака та за допомогою окулярів віртуальної реальності, ручки керування двигуном, педалей та монітора вчиться керувати F-16. 

Таким чином, пілоти мають можливість познайомитися з кабіною винищувача у віртуальній реальності, а також виконати деякі військові місії над територією України. 

Нагадаємо, днями Володимир Зеленський заявив про посиленну роботу заради отримання всіх інших необхідних Україні збройних можливостях, зокрема багатоцільових винищувачів F-16 та засобів ППО.

Додамо, у США заявили, що пілоти ЗСУ зможуть літати на F-16 через три місяці.

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