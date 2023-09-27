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Как пилоты овладевают F-16 в Украине: в Воздушных Силах показали впечатляющее видео

27 сентября 2023 12:14
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Как пилоты овладевают F-16 в Украине: в Воздушных Силах показали впечатляющее видео
Пилот в истребителе. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Сейчас определенное количество украинских пилотов овладевают западными истребителями F-16 за рубежом. В то же время их собратья в Украине адаптируются к управлению самолетом с помощью симулятора полета.

В Воздушных Силах ВСУ обнародовали соответствующее видео с подготовки.

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"Когда есть немного свободного времени, пилоты знакомятся с кабиной F-16 в виртуальной реальности и выполняют совместные миссии над территорией Украины в составе пара, звена, эскадрильи, находясь при этом в разных регионах Украины", — говорится в сообщении.

На обнародованном видео можно увидеть, как украинский пилот сидит на симуляторе самолета и с помощью очков виртуальной реальности, ручки управления двигателем, педалей и монитора учится управлять F-16.

Таким образом, пилоты могут познакомиться с кабиной истребителя в виртуальной реальности, а также выполнить некоторые военные миссии над территорией Украины.

Напомним, на днях Владимир Зеленский заявил об усиленной работе для получения всех других необходимых Украине вооруженных возможностей, в том числе многоцелевых истребителей F-16 и средств ПВО.

Добавим, в США заявили, что пилоты ВСУ смогут летать на F-16 через три месяца.

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