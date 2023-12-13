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Як потрапити в обраний підрозділ — розповідь військового

13 грудня 2023 23:53
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Як потрапити в обраний підрозділ — розповідь військового
Процес навчання у 3 ОШБр. Фото: Facebook-сторінка бригади
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Обов’язковим етапом на шляху до потрапляння у обраний мобілізованим підрозділ є співбесіда. У деяких випадках українському військовослужбовцю доведеться навіть пройти перевірку на поліграфі.

Про це розповів засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика у медичній службі "Ульф".

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Перш за все, наголосив Козятинський, варто ознайомитися із інформацією про обраний підрозділ, із його бойовим шляхом і традиціями.

"Обов’язково пошукайте людей, що там служать, і порозпитуйте їх про плюси й мінуси — для цього ідеально підходить Twitter, адже тут зібралося величезне військове й волонтерське ком’юніті", — підкреслив бойовий медик.

Після цього наступним кроком є відгук на наявну вакансію.

"Підходити до цього варто, як до пошуку цивільної роботи, тобто не лінуйтеся робити нормальне CV та повноцінно розписуйте про себе й свою мотивацію в мотиваційному листі. В хороші підрозділи й охочих багато", — зазначив Дмитро Козятинський.

Співбесіда в армії

За словами військовослужбовця, якщо кандидатурою мобілізованого зацікавилися в обраному ним підрозділі, то його обов’язково покличуть на наступний етап — співбесіду. Втім, співбесіда може проходити і онлайн.

"Після успішного проходження співбесіди вам зроблять відношення (рекомендаційний лист) та допоможуть з мобілізацією", — пояснив військовослужбовець.

У деяких підрозділах є своя особливість — обов’язкове проходження поліграфу, тобто детектора брехні.

Нагадаємо, відомий військовий аналітик Євген Дикий у інтерв’ю Новини.LIVE розповів про три кроки, які допоможуть покращити мобілізацію в Україні.

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