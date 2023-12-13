Как попасть в выбранное подразделение — рассказ военного

Процесс обучения в 3 ОШБр. Фото: Facebook-страница бригады

Обязательным этапом на пути к попаданию в выбранное мобилизованное подразделение является собеседование. В некоторых случаях украинскому военнослужащему придется даже пройти проверку на полиграфе.

Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".

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Информация о будущем месте службы

Прежде всего, подчеркнул Козятинский, следует ознакомиться с информацией об избранном подразделении, с его боевым путем и традициями.

"Обязательно поищите людей, которые там служат и расспрашивайте их о плюсах и минусах — для этого идеально подходит Twitter, ведь здесь собралось огромное военное и волонтерское коммьюнити", — подчеркнул боевой медик.

После этого следующим шагом является отклик на существующую вакансию.

"Подходить к этому следует как к поиску гражданской работы, то есть не ленитесь делать нормальное CV и полноценно расписывайте о себе и своей мотивации в мотивационном письме. В хороших подразделениях и желающих много", — отметил Дмитрий Козятинский.

Собеседование в армии

По словам военнослужащего, если кандидатурой мобилизованного заинтересовались в выбранном им подразделении, то его обязательно позовут на следующий этап — собеседование. Впрочем, собеседование может проходить и онлайн.

"После успешного прохождения собеседования вам сделают отношение (рекомендательное письмо) и помогут с мобилизацией", — пояснил военнослужащий.

В некоторых подразделениях есть своя особенность — обязательное прохождение полиграфа, то есть детектора лжи.

Напомним, известный военный аналитик Евгений Дикий в интервью Новини.LIVE рассказал о трех шагах, которые помогут улучшить мобилизацию в Украине.