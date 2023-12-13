Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Как попасть в выбранное подразделение — рассказ военного arrow

Как попасть в выбранное подразделение — рассказ военного

13 декабря 2023 23:53
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Как попасть в выбранное подразделение — рассказ военного
Процесс обучения в 3 ОШБр. Фото: Facebook-страница бригады
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Обязательным этапом на пути к попаданию в выбранное мобилизованное подразделение является собеседование. В некоторых случаях украинскому военнослужащему придется даже пройти проверку на полиграфе.

Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".

Читайте также:

Информация о будущем месте службы

Прежде всего, подчеркнул Козятинский, следует ознакомиться с информацией об избранном подразделении, с его боевым путем и традициями.

"Обязательно поищите людей, которые там служат и расспрашивайте их о плюсах и минусах — для этого идеально подходит Twitter, ведь здесь собралось огромное военное и волонтерское коммьюнити", — подчеркнул боевой медик.

После этого следующим шагом является отклик на существующую вакансию.

"Подходить к этому следует как к поиску гражданской работы, то есть не ленитесь делать нормальное CV и полноценно расписывайте о себе и своей мотивации в мотивационном письме. В хороших подразделениях и желающих много", — отметил Дмитрий Козятинский.

Собеседование в армии

По словам военнослужащего, если кандидатурой мобилизованного заинтересовались в выбранном им подразделении, то его обязательно позовут на следующий этап — собеседование. Впрочем, собеседование может проходить и онлайн.

"После успешного прохождения собеседования вам сделают отношение (рекомендательное письмо) и помогут с мобилизацией", — пояснил военнослужащий.

В некоторых подразделениях есть своя особенность — обязательное прохождение полиграфа, то есть детектора лжи.

Напомним, известный военный аналитик Евгений Дикий в интервью Новини.LIVE рассказал о трех шагах, которые помогут улучшить мобилизацию в Украине.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко - 80x80

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

00:46 Усиление мобилизации в Украине — еще одна область наращивает призыв

Актуальное по теме