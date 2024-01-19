Як Росія намагається приховати справжні втрати у війні з Україною — деталі від ЦНС

Російські військові йдуть в шерензі. Фото: natoassociation.ca

Російський уряд має наміри ввести нові обмеження щодо доступу росіян до відкритої інформації. Це пов'язано з тим, що Росія хоче приховати справжні втрати свого особового складу в війні з Україною.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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"За інформацією джерел Центру національного спротиву, Пенсійний фонд РФ отримав термінове розпорядження засекретити дані про виплати учасникам війни в Україні та їхнім сім’ям. Адже ці дані є прямим доказом для підрахунку реальних втрат ЗС РФ", — йдеться в повідомленні.

У Центрі зазначили, що чимало регіональних філій пенсійного фонду в в Курській, Брянській, Білгородській областях вже отримали вказівки не додавати до "Единой государственной информационной системы социального обеспечения" інформацію про призначення фінансової допомоги учасникам так званої "СВО" та їх родинам.

"Одночасно окупаційні адміністрації на тимчасово окупованих територіях отримали розпорядження щодо обмеження списку осіб, які мають доступ до інформації щодо перебування особового складу росіян в Україні", — розповідають в Спротиві.

Там додали, що перед виборами Путіна влада намагається обмежити інформацію про втрати громадян РФ у війні проти України, боячись зростання антипутінських настроїв.

Нагадаємо, що військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан заявив, що наразі мобілізація в Росії не потрібна, адже ворог вигадав хитромудрий спосіб, як заманити до лав армії РФ чимбільше росіян.