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Как Россия пытается скрыть настоящие потери в войне с Украиной — детали от ЦНС

19 января 2024 07:08
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Как Россия пытается скрыть настоящие потери в войне с Украиной — детали от ЦНС
Российские военные идут в ряд. Фото: natoassociation.ca
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Российское правительство намерено ввести новые ограничения по доступу россиян к открытой информации. Это связано с тем, что Россия хочет скрыть настоящие потери своего личного состава в войне с Украиной.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Как Россия скрывает потери в войне с Украиной

"По информации источников Центра национального сопротивления, Пенсионный фонд РФ получил срочное распоряжение засекретить данные о выплатах участникам войны в Украине и их семьям. Ведь эти данные являются прямым доказательством для подсчета реальных потерь ВС РФ", — говорится в сообщении.

В Центре отметили, что многие региональные филиалы пенсионного фонда в Курской, Брянской, Белгородской областях уже получили указания не добавлять в "Единую государственную информационную систему социального обеспечения" информацию о назначении финансовой помощи участникам так называемой "СВО" и их семьям.

"Одновременно оккупационные администрации на временно оккупированных территориях получили распоряжение по ограничению списка лиц, имеющих доступ к информации о пребывании личного состава россиян в Украине", — рассказывают в Сопротивлении.

Там добавили, что перед выборами Путина власти пытаются ограничить информацию о потерях граждан РФ в войне против Украины, опасаясь роста антипутинских настроений.

Напомним, что военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что сейчас мобилизация в России не нужна, ведь враг придумал хитроумный способ, как заманить в ряды армии РФ больше россиян.

оккупанты
Мобилизация в россии
информация
люди
Пенсионный Фонд
Россия

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