Як росіяни допомогли Україні уразити Кримський міст — пояснення СБУ

Голова СБУ Василь Малюк. Фото: пресслужба СБУ

Одним із найважливіших джерел інформація під час підготовку до ураження Кримського моста, стало відео росіянки, яка відпочивали і їхала на яхті. Це дало змогу українським спецпризначенцям зрозуміти, в якій точці треба атакувати міст, щоб завдати максимального пошкодження.

Про це йдеться в документальному фільмі "СБУ. Спецоперації перемоги. Кримський міст на біс".

Читайте також:

Як росіяни допомогли Україні вдарити по Кримському мосту

В СБУ розповіли, що більшість інформації, яка використовувалася для розвідки та підготовки до спецоперації, отримувалася з відкритих джерел. І одним із джерел став відеозапис росіянки, яка відпочивала в районі Кримського моста на яхті та зазняла внутрішні конструкції арки моста.

"Ця інформація дала нам розуміння в якій точці треба атакувати міст, щоб нанести максимальне пошкодження. Тому, кожен росіянин зі смартфоном — це наш ліпший друг товариш і клієнт. Завдяки цьому ми маємо змогу спостерігати багато об'єктів всередині самої Росії та на окупованих територіях. Хай знімають і фотографують більше", — сказав військовослужбовець військової контррозвідки СБУ.

Крім того, бригадний генерал "Хантер" розповів, що для того, аби завдати удару, потрібно чітко знати з чого побудований міст, усі конструкції, на скільки він міцний тощо. Проте СБУ провела низку заходів і дістала таємну документацію.

"Василь Васильович Малюк подарував мені таку гарненьку книжечку "Строительство транспортного перехода через Керченский пролив. Рабочая документация". Де він її дістав, я можу лише здогадуватися, адже подібні файли про будівництво танка, ракети чи літака, а тим більше такого стратегічного об'єкта, є цілком таємною", — розповів генерал.

Нагадаємо, в СБУ розповіли, що означало будівництво Кримського моста у 2016 році.

Також в СБУ розповіли, що Кримський міст атакували п’ять українських військово-морських дронів Sea Baby. Для цього у Києві створили спеціальний штаб.