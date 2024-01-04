Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Як росіяни допомогли Україні уразити Кримський міст — пояснення СБУ arrow

Як росіяни допомогли Україні уразити Кримський міст — пояснення СБУ

4 січня 2024 12:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Як росіяни допомогли Україні уразити Кримський міст — пояснення СБУ
Голова СБУ Василь Малюк. Фото: пресслужба СБУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Одним із найважливіших джерел інформація під час підготовку до ураження Кримського моста, стало відео росіянки, яка відпочивали і їхала на яхті. Це дало змогу українським спецпризначенцям зрозуміти, в якій точці треба атакувати міст, щоб завдати максимального пошкодження.

Про це йдеться в документальному фільмі "СБУ. Спецоперації перемоги. Кримський міст на біс".

Читайте також:

Як росіяни допомогли Україні вдарити по Кримському мосту 

В СБУ розповіли, що більшість інформації, яка використовувалася для розвідки та підготовки до спецоперації, отримувалася з відкритих джерел. І одним із джерел став відеозапис росіянки, яка відпочивала в районі Кримського моста на яхті та зазняла внутрішні конструкції арки моста. 

"Ця інформація дала нам розуміння в якій точці треба атакувати міст, щоб нанести максимальне пошкодження. Тому, кожен росіянин зі смартфоном — це наш ліпший друг товариш і клієнт. Завдяки цьому ми маємо змогу спостерігати багато об'єктів всередині самої Росії та на окупованих територіях. Хай знімають і фотографують більше", — сказав військовослужбовець військової контррозвідки СБУ. 

Крім того, бригадний генерал "Хантер" розповів, що для того, аби завдати удару, потрібно чітко знати з чого побудований міст, усі конструкції, на скільки він міцний тощо. Проте СБУ провела низку заходів і дістала таємну документацію. 

"Василь Васильович Малюк подарував мені таку гарненьку книжечку "Строительство транспортного перехода через Керченский пролив. Рабочая документация". Де він її дістав, я можу лише здогадуватися, адже подібні файли про будівництво танка, ракети чи літака, а тим більше такого стратегічного об'єкта, є цілком таємною", — розповів генерал. 

Нагадаємо, в СБУ розповіли, що означало будівництво Кримського моста у 2016 році. 

Також в СБУ розповіли, що Кримський міст атакували п’ять українських військово-морських дронів Sea Baby. Для цього у Києві створили спеціальний штаб.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі