Как россияне помогли Украине поразить Крымский мост — объяснение СБУ

Глава СБУ Василий Малюк. Фото: пресс-служба СБУ

Одним из важнейших источников информации при подготовке к поражению Крымского моста стало видео россиянки, которая отдыхала и ехала на яхте. Это позволило украинским спецназовцам понять, в какой точке нужно атаковать мост, чтобы нанести максимальное повреждение.

Об этом говорится в документальном фильме "СБУ. Спецоперации победы. Крымский мост на бис".

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В СБУ рассказали, что большинство информации, используемой для разведки и подготовки к спецоперации, получали из открытых источников. И одним из источников стала видеозапись россиянки, которая отдыхала в районе Крымского моста на яхте и засняла внутренние конструкции арки моста.

"Эта информация дала нам понимание, в какой точке надо атаковать мост, чтобы нанести максимальное повреждение. Поэтому каждый россиянин со смартфоном — это наш лучший друг товарищ и клиент. Благодаря этому у нас есть возможность наблюдать многие объекты внутри самой России и на оккупированных территориях. Пусть снимают и фотографируют больше", — сказал военнослужащий военной контрразведки СБУ.

Кроме того, бригадный генерал "Хантер" рассказал, что для того, чтобы нанести удар, нужно четко знать, из чего построен мост, все конструкции, насколько он прочен и т.д. Так, СБУ провела ряд мероприятий и получила тайную документацию.

"Василий Васильевич Малюк подарил мне такую хорошенькую книжечку "Строительство транспортного перехода через Керченский пролив. Рабочая документация". Где он ее достал, я могу только догадываться, ведь подобные файлы о строительстве танка, ракеты или самолета, а тем более такого стратегического объекта, — большая тайна", — рассказал генерал.

Напомним, в СБУ рассказали, что означало строительство Крымского моста в 2016 году.

Также в СБУ рассказали, что Крымский мост атаковали пять украинских военно-морских дронов Sea Baby. Для этого в Киеве был создан специальный штаб.