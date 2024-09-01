Коли закінчиться війна

Генерал США у відставці Бен Годжес. Фото: Elizabeth Tarr

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Україна переможе у війні з Росією тоді, коли західні партнери робитимуть все для цієї перемоги. Це означає передачу всієї необхідної допомоги та зняття обмежень з застосування далекобійної зброї по території Російської Федерації.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE повідомив колишній командувач армії США у Європі Бен Годжес.

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Західні союзники наразі роблять усе, щоб запобігти поразці України. Однак направді вони мають почати робити все для перемоги.

"Все залежить від Сполучених Штатів, Німеччини, Великої Британії та Франції. Якби ми сказали, що хочемо, щоб Україна перемогла, то не було б жодних обмежень. Була б нескінченна кількість всього необхідного. І я маю на увазі, що це могло б закінчитися ще минулого року, якби ми взяли на себе таке зобов'язання", — заявив Бен Годжес.

Україна зі свого боку робить усе можливе для перемоги. Навіть без великої кількості поставок зброї військовослужбовці ЗСУ змогли розпочати блискавичну операцію в Курській області. Однак без повноцінної допомоги партнерів війна може тривати ще дуже довго.

"Після восьми місяців без боєприпасів подивіться, наскільки ефективною залишається Україна. Отже, якби Захід серйозно поставився до цього питання, а також якби ми посилили всі економічні санкції, щоб зупинити Росію від експорту нафти і газу через їхній незаконний тіньовий флот, у них не було б грошей, необхідних для купівлі боєприпасів і безпілотників у Північної Кореї та Ірану, або запчастин у Китаю. Отже, все закінчиться тоді, коли США та інші наші союзники візьмуть на себе це зобов'язання", — додав американський генерал.