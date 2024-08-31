ЄС підготує до кінця року ще 15 тисяч українських солдатів

Військовий ЗСУ на навчаннях. Фото: REUTERS/Thomas Peter

У Європейському союзі міністри оборони погодились збільшити тренувальну місію для військових Збройних сил України. До кінця року обіцяють підготувати ще 15 тисяч солдатів.

Про це заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє "Голос Америки".

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"У рамках тренувальної місії EUMAM було забезпечено підготовку 60 тисяч українських воїнів. Сьогодні міністри оборони країн ЄС домовилися, що до кінця року натренують ще 15 тисяч солдатів ЗСУ", — повідомив Жозеп Боррель.

Також Боррель додав, що висунув пропозицію країнам ЄС створити невелику координаційну групу в Києві. Вона може координувати діяльність місії з Україною та НАТО, щоб робота була ще ефективнішою. Навчання адаптовуватимуть залежно від ситуації на полі бою та потреб війська.

"З цією метою я запропонував, а держави-члени погодилися, заснувати невеликий координаційний центр зв'язку в Києві. Він дозволить нам безпосередньо координуватися з іншими дотичними учасниками (процесу навчання. — Ред.)", — пояснив Боррель.