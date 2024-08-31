ЕС подготовит к концу года еще 15 тысяч украинских солдат

Военный ВСУ на учениях. Фото: REUTERS/Thomas Peter

В Европейском союзе министры обороны согласились увеличить тренировочную миссию для военных вооруженных сил Украины. До конца года обещают подготовить еще 15 тысяч солдат.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает "Голос Америки".

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"В рамках тренировочной миссии EUMAM была обеспечена подготовка 60 тысяч украинских воинов. Сегодня министры обороны стран ЕС договорились, что до конца года натренируют еще 15 тысяч солдат ВСУ", — сообщил Жозеп Боррель.

Также Боррель добавил, что выдвинул предложение странам ЕС создать небольшую координационную группу в Киеве. Она может координировать деятельность миссии с Украиной и НАТО, чтобы работа была еще более эффективной. Обучение будет адаптироваться с взависимости от ситуации на поле боя и нужд войска.

"С этой целью я предложил, а государства-члены согласились учредить небольшой координационный центр связи в Киеве. Он позволит нам напрямую координироваться с другими соприкасающимися участниками (процессу обучения. — Ред.)", — пояснил Боррель.