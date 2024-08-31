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Одни нашли, а другие догнали – 63 и 115 бригады показали взрывной результат совместной работы

31 августа 2024 10:53
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
ВСУ показали кадры уничтожения российского танка FPV-дроном
Сожженный вражеский танк. Фото: скриншот видео
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Украинские военные продолжают эффектно истреблять российских захватчиков на фронте. Бойцы 63 скооперировались со 115 бригадой и благодаря слаженным действиям уничтожили российский танк.

Видео точного попадания дроном показали в пресс-службе 63 ОМБр.

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Военные рассказали, что уничтожить российский танк удалось благодаря совместной работе между 63 и 115 ОМБр. Военные выследили танк россиян среди леса, предоставили информацию собратьям из другой бригады, а те начали гоняться за танком ударными дронами. Точный удар сжег танк. На кадрах отчетливо видно, как пламя вырывается из башни танка. Военные добавили, что экипаж танка остался жив.

"Группа пилотов "Смайлик" 115 ОМБр обнаружила вражеский танк среди леса, после чего его догнали ударные дроны. Вместе мы сила!" — написали в сообщении.

Танк
Дроны нашли танк в лесу. Фото: скриншот
Горит танк
Горение танка издалека. Фото: скриншот

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российские войска ВСУ взрыв танки FPV-дроны 63 ОМБр 115 ОМБр

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