ЗСУ показали кадри знищення російського танку FPV-дроном

Одні знайшли, а інші наздогнали — 63 та 115 бригади показали вибуховий результат спільної роботи
Українські військові продовжують ефектно винищувати російських загарбників на фронті. Бійці 63 скооперувалися з 115 бригадою та завдяки злагодженим діям знищили російський танк.
Відео влучного влучання дроном показали у пресслужбі 63 ОМБр.
ЗСУ знищили дроном танк
Військові розповіли, що знищити російський танк вдалося завдяки спільній роботі між 63 та 115 ОМБр. Військові вистежили танк росіян серед лісу, надали інформацію побратимам з іншої бригади, а ті почали ганятися за танком ударними дронами. Влучний удар спалив танк. На кадрах чітко видно, як полум'я виривається з башти танка. Військові додали, що екіпаж танку залишився живий.
"Група пілотів "Смайлик" 115 ОМБр виявила ворожий танк серед лісу, після чого його наздогнали ударні дрони. Разом ми — сила!" — написали у дописі.
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