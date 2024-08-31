ЗСУ показали кадри знищення російського танку FPV-дроном

Спалений ворожий танк. Фото: скриншот відео

Українські військові продовжують ефектно винищувати російських загарбників на фронті. Бійці 63 скооперувалися з 115 бригадою та завдяки злагодженим діям знищили російський танк.

Відео влучного влучання дроном показали у пресслужбі 63 ОМБр.

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Військові розповіли, що знищити російський танк вдалося завдяки спільній роботі між 63 та 115 ОМБр. Військові вистежили танк росіян серед лісу, надали інформацію побратимам з іншої бригади, а ті почали ганятися за танком ударними дронами. Влучний удар спалив танк. На кадрах чітко видно, як полум'я виривається з башти танка. Військові додали, що екіпаж танку залишився живий.

"Група пілотів "Смайлик" 115 ОМБр виявила ворожий танк серед лісу, після чого його наздогнали ударні дрони. Разом ми — сила!" — написали у дописі.

Дрони знайшли танк у лісі. Фото: скриншот