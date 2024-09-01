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Как и когда закончится война в Украине — эксклюзивный прогноз генерала Бена Ходжеса

1 сентября 2024 06:52
Мария Кагал - Редактор международного отдела
Мария Кагал
Редактор международного отдела
Когда закончится война
Генерал США в отставке Бен Ходжес. Фото: Elizabeth Tarr
Мария Кагал - Редактор международного отдела
Мария Кагал
Редактор международного отдела

Украина победит в войне с Россией тогда, когда западные партнеры будут делать все для этой победы. Это означает передачу всей необходимой помощи и снятия ограничений с применения дальнобойного оружия по территории Российской Федерации.

Об этом в интервью Новини.LIVE сообщил бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес.

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Западные союзники сейчас делают все, чтобы предотвратить поражение Украины. Однако на самом деле они должны начать делать все для победы.

"Все зависит от Соединенных Штатов, Германии, Великобритании и Франции. Если бы мы сказали, что хотим, чтобы Украина победила, то не было бы никаких ограничений. Было бы бесконечное количество всего необходимого. И я имею в виду, что это могло бы закончиться еще в прошлом году, если бы мы взяли на себя такое обязательство", — заявил Бен Ходжес.

Украина, со своей стороны, делает все возможное для победы. Даже без большого количества поставок оружия военнослужащие ВСУ смогли приступить к молниеносной операции в Курской области. Однако без полноценной помощи партнеров война может продолжаться очень долго.

"После восьми месяцев без боеприпасов посмотрите, насколько эффективной остается Украина. Итак, если бы Запад серьезно отнесся к этому вопросу, а также если бы мы ужесточили все экономические санкции, чтобы остановить Россию от экспорта нефти и газа через их незаконный теневой флот, у них не было денег, необходимых для покупки боеприпасов и беспилотников в Северной Корее и Иране, или запчастей в Китае. Итак, все закончится тогда, когда США и другие наши союзники возьмут на себя это обязательство", — добавил американский генерал.

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