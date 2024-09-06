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Як тренуються бійці берегової охорони України — у ДПСУ показали кадри підготовки

6 вересня 2024 12:45
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Як тренується берегова охорона України — відео від ДПСУ
Кулеметник берегової охорони на тренуванні. Фото: скриншот
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Українські військовослужбовці постійно проводять військові навчання. Це допомагає підвищити точність стрільби, швидкість реакції та ефективність взаємодії, зокрема й у прикордонвійськах.

Тренування бійців берегової охорони ДПСУ показали у пресслужбі прикордонників. 

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"Це допомагає захисникам підтримувати високий рівень бойової готовності та швидко реагувати на поставлені завдання", — кажуть бійці.

Військові тренувались вести вогонь з різних положень: стоячи, лежачи, з коліна та у русі. Крім того, відпрацювали різні тактичні сценарії, що дозволяють ефективно використовувати зброю у різних умовах бою.

Що відомо про берегову охорону України

берегова охорона україни
Сторожовий окрабель "Григорій Куроп'ятников", який належить береговій охороні ДПСУ. Джерело: Вікіпедія

Зазначимо, що берегова охорона України, або морська охорона ДПСУ — підрозділ у складі прикордонвійськ України, який базується переважно у південних регіонах Одеської та Миколаївської області. Негласним флагманом морської охорони ДПСУ являється сторожовий корабель "Григорій Куроп'ятников".

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