Як тренується берегова охорона України — відео від ДПСУ

Як тренуються бійці берегової охорони України — у ДПСУ показали кадри підготовки
Українські військовослужбовці постійно проводять військові навчання. Це допомагає підвищити точність стрільби, швидкість реакції та ефективність взаємодії, зокрема й у прикордонвійськах.
Тренування бійців берегової охорони ДПСУ показали у пресслужбі прикордонників.
Тренування бійців берегової охорони ДПСУ
"Це допомагає захисникам підтримувати високий рівень бойової готовності та швидко реагувати на поставлені завдання", — кажуть бійці.
Військові тренувались вести вогонь з різних положень: стоячи, лежачи, з коліна та у русі. Крім того, відпрацювали різні тактичні сценарії, що дозволяють ефективно використовувати зброю у різних умовах бою.
Що відомо про берегову охорону України
Зазначимо, що берегова охорона України, або морська охорона ДПСУ — підрозділ у складі прикордонвійськ України, який базується переважно у південних регіонах Одеської та Миколаївської області. Негласним флагманом морської охорони ДПСУ являється сторожовий корабель "Григорій Куроп'ятников".
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