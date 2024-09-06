Как тренируется береговая охрана Украины — видео от ГНСУ

Пулеметчик береговой охраны на тренировке. Фото: скриншот

Украинские военнослужащие постоянно проводят военные учения. Это помогает повысить точность стрельбы, быстроту реакции и эффективность взаимодействия, в том числе и в погранвойсках.

Тренировку бойцов береговой охраны ГПСУ показали в пресс-службе пограничников.

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Тренировки бойцов береговой охраны ГПСУ

"Это помогает защитникам поддерживать высокий уровень боевой готовности и быстро реагировать на поставленные задачи", — говорят бойцы.

Военные тренировались вести огонь по разным положениям: стоя, лежа, с колена и в движении. Кроме того, отработали разные тактические сценарии, позволяющие эффективно использовать оружие в разных условиях боя.

Что известно о береговой охране Украины

Сторожевой корабль "Григорий Куропятников", принадлежащий береговой охране ГПСУ. Источник: Википедия

Отметим, что береговая охрана Украины или морская охрана ГПСУ — подразделение в составе погранвойск Украины, которое базируется преимущественно в южных регионах Одесской и Николаевской области. Негласным флагманом морской охраны ГПСУ является сторожевой корабль "Григорий Куропятников".