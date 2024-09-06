Как тренируется береговая охрана Украины — видео от ГНСУ

Как тренируются бойцы береговой охраны Украины — в ГПСУ показали кадры подготовки
Украинские военнослужащие постоянно проводят военные учения. Это помогает повысить точность стрельбы, быстроту реакции и эффективность взаимодействия, в том числе и в погранвойсках.
Тренировку бойцов береговой охраны ГПСУ показали в пресс-службе пограничников.
Тренировки бойцов береговой охраны ГПСУ
"Это помогает защитникам поддерживать высокий уровень боевой готовности и быстро реагировать на поставленные задачи", — говорят бойцы.
Военные тренировались вести огонь по разным положениям: стоя, лежа, с колена и в движении. Кроме того, отработали разные тактические сценарии, позволяющие эффективно использовать оружие в разных условиях боя.
Что известно о береговой охране Украины
Отметим, что береговая охрана Украины или морская охрана ГПСУ — подразделение в составе погранвойск Украины, которое базируется преимущественно в южных регионах Одесской и Николаевской области. Негласным флагманом морской охраны ГПСУ является сторожевой корабль "Григорий Куропятников".
Читайте Новини.LIVE!