В Украине следует изменить формат обучения в военных заведениях - детали

Последствия удара по Полтаве. Фото: ГСЧС

Российские войска во вторник, 3 сентября, нанесли ракетный удар по военному учебному заведению в Полтаве. Там погибли 53 человека, более 300 раненых.

Это прокомментировал народный депутат Украины Александр Федиенко в эфире КИЇВ24 в среду, 4 сентября.

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Ракетный удар по Полтаве

"К сожалению, мы все знаем, что баллистические ракеты летают достаточно быстро и их практически невозможно перехватить", — сказал он.

Нардеп отметил, что Полтава расположена достаточно близко к зоне поражения и нужно понимать, что все военные учебные заведения находятся под угрозой ударов.

По его словам, поэтому нужно просто перестроить процессы обучения, сделать их подземными и практику, которую военные учатся в аудиториях — необходимо прекращать.

"Хочу напомнить, что левобережье города Киева также находится под баллистическими ударами, если Искандеры подходят достаточно близко к зоне пуска", — добавил Федиенко.