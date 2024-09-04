В Украине следует изменить формат обучения в военных заведениях - детали

Нардеп заявил о необходимости изменить формат обучения в заведениях
Российские войска во вторник, 3 сентября, нанесли ракетный удар по военному учебному заведению в Полтаве. Там погибли 53 человека, более 300 раненых.
Это прокомментировал народный депутат Украины Александр Федиенко в эфире КИЇВ24 в среду, 4 сентября.
Ракетный удар по Полтаве
"К сожалению, мы все знаем, что баллистические ракеты летают достаточно быстро и их практически невозможно перехватить", — сказал он.
Нардеп отметил, что Полтава расположена достаточно близко к зоне поражения и нужно понимать, что все военные учебные заведения находятся под угрозой ударов.
По его словам, поэтому нужно просто перестроить процессы обучения, сделать их подземными и практику, которую военные учатся в аудиториях — необходимо прекращать.
"Хочу напомнить, что левобережье города Киева также находится под баллистическими ударами, если Искандеры подходят достаточно близко к зоне пуска", — добавил Федиенко.
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