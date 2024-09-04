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Нардеп заявив про необхідність змінити формат навчання у закладах

4 вересня 2024 10:51
Євгенія Брюховецька - редактор
В Україні варто змінити формат навчання у військових закладах - деталі
Наслідки удару по Полтаві. Фото: ДСНС
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська у вівторок, 3 вересня, завдали ракетного удару по військовому навчальному закладі у Полтаві. Там загинуло 53 людини, понад 300 поранених.

Це прокоментував народний депутат України Олександр Федієнко в ефірі КИЇВ24 у середу, 4 вересня.

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"На жаль, ми всі знаємо, що балістичні ракети літають достатньо швидко і їх практично неможливо перехопити", — сказав він.

Нардеп зауважив, що Полтава розташована достатньо близько до зони ураження і треба розуміти, що всі військові навчальні заклади знаходяться під загрозою ударів.

За його словами, тому треба просто перебудувати процеси навчання, зробити їх підземними і оту практику, що військові навчаються в аудиторіях — необхідно припиняти.

"Хочу нагадати, що лівобережжя міста Києва також знаходиться під балістичними ударами, якщо Іскандери підходять достатньо близько до зони пуску", — додав Федієнко.

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