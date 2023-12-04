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Як удар по луганській нафтобазі може зупинити наступ росіян

4 грудня 2023 22:11
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Як удар по луганській нафтобазі може зупинити наступ росіян
Наслідки удару по нафтобазі окупантів у Луганську. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Уражена українськими дронами нафтобаза у окупованому Луганську забезпечувала потреби окупаційних військ, які активізувалися на Лиманському напрямку. Тож така вдала атака ЗСУ може уповільнити наступ росіян на Лиман.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Удар по російській логістиці

"Це перш за все зниження можливостей російської армії для проведення активних наступальних операцій", — пояснив Дмитро Снєгирьов, можливі наслідки для окупантів атаки на нафтобазу в Луганську.

В цілому, підкреслив експерт створюються передумови, які значно погіршать військову логістику окупантів.

Відповідь на Лиманський наступ

Так, знищення нафтобази спровокує проблеми із паливно-мастильними матеріалами на певних ділянках фронту.

"Луганська нафтобаза, — підкреслив Снєгирьов, — забезпечувала потреби у пальному та інших матеріалів як Другого армійського корпусу ЛНР, так і Другої загальновійськової армії РФ".

Якщо ж згадати, що росіяни зараз активізувалися саме у Луганській області, на Лиманському напрямку — це напряму вдарить по планах окупантів.

Нагадаємо, що у ніч з 3 на 4 грудня в тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи на нафтобазі. Росіяни заявили про атаку безпілотників та звинуватили у всьому ЗСУ.

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