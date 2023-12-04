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Как удар по луганской нефтебазе может остановить наступление россиян

4 декабря 2023 22:11
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Как удар по луганской нефтебазе может остановить наступление россиян
Последствия удара по нефтебазе окупантов в Луганске. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Пораженная украинскими дронами нефтебаза в оккупированном Луганске обеспечивала потребности оккупационных войск, активизировавшихся на Лиманском направлении. Такая удачная атака ВСУ может замедлить наступление россиян на Лиман.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Удар по российской логистике

"Это, прежде всего, снижение возможностей российской армии для проведения активных наступательных операций", — пояснил Дмитрий Снегирев, возможные последствия для оккупантов атаки на нефтебазу в Луганске.

В целом, подчеркнул эксперт, создаются предпосылки, которые значительно ухудшат военную логистику оккупантов.

Ответ на Лиманское наступление

Так, уничтожение нефтебазы спровоцирует проблемы с горюче-смазочными материалами на определенных участках фронта.

"Луганская нефтебаза, — подчеркнул Снегирев, — обеспечивала потребности в горючем и других материалах как Второго армейского корпуса ЛНР, так и Второй общевойсковой армии РФ" .

Если же вспомнить, что россияне сейчас активизировались именно в Луганской области, на Лиманском направлении это напрямую ударит по планам оккупантов.

Напомним, что в ночь с 3 на 4 декабря во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы на нефтебазе. Россияне заявили об атаке беспилотников и обвинили во всем ВСУ.

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