Як українські спецпризначенці допитують "вагнерівців" у Судані — ЗМІ показали відео

Допит "вагнерівців" українськими спецпризначенцями в Судані. Фото: скриншот

Видання Kyiv Post оприлюднило ексклюзивне відео, як українські спецпризначенці допитують захоплених російських найманців з ПВК "Вагнер" в Республіці Судан. Бойовики планували повалити місцевий уряд.

Відповідне відео Kyiv Post оприлюднив на YouTube у понеділок, 5 лютого.

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"На одному з фрагментів відео видно, як бійці спецпідрозділу "Тимура" ГУР МО України здійснюють огляд військового транспорту з тілами вбитих російських найманців. Вантажівка має сліди інтенсивного обстрілу, крізь лобове скло видно тіло солдата з нашивкою ПВК "Вагнера", — розповідають журналісти.

Далі на відео показано, як український спецпризначенець веде допит російськомовного полоненого. Той зізнався, що входить до складу ПВК "Вагнера", а їхнім завданням було повалити уряд Судану.

У матеріалі зазначено, що в полон до українських спецпризначенців потрапили й два африканські в'язні, які, ймовірно, є "вагнерівцями", що вербували місцеве суданське населення. Їх також допитували разом із російськомовним солдатом.

Журналісти стверджують, що українські спецпризначенці здійснюють операції в Республіці Судан щонайменше упродовж кількох місяців.

"Представники Головного управління розвідки Міністерства оборони України, як правило, не підтверджують і не спростовують факт перебування українських спецпризначенців на іноземних територіях", — додає видання.

Найманці ПВК "Вагнер" у Судані

Нагадаємо, що це не перше відео від Kyiv Post з роботою українського спецпідрозділу, який переслідує бійців ПВК "Вагнер" у Судані. Видання оприлюднило кадри ще однієї такої операції 6 листопада 2023 року.

Також ми повідомляли, що за даними Інституту вивчення війни, російське Міноборони планує створити військову базу в країнах Африки, куди хоче перекинути найманців ПВК "Вагнер". Таким чином Росія продовжує докладати зусиль, аби розширити російський вплив та поглинання ексоперацій групи "Вагнера" в Африці.