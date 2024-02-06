Как украинские спецназовцы допрашивают "вагнеровцев" в Судане — СМИ показали видео

Допрос "вагнеровцев" украинскими спецназовцами в Судане. Фото: скриншот

Издание Kyiv Post обнародовало эксклюзивное видео, как украинские спецназовцы допрашивают захваченных российских наемников из ЧВК "Вагнер" в Республике Судан. Боевики планировали свергнуть местное правительство.

Соответствующее видео Kyiv Post обнародовал на YouTube в понедельник, 5 февраля.

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"На одном из фрагментов видео видно, как бойцы спецподразделения "Тимура" ГУР МО Украины осуществляют осмотр военного транспорта с телами убитых российских наемников. Грузовик имеет следы интенсивного обстрела, сквозь лобовое стекло видно тело солдата с нашивкой ЧВК "Вагнера", — рассказывают журналисты.

Далее на видео показано, как украинский спецназовец ведет допрос русскоязычного пленника. Тот признался, что входит в состав ЧВК "Вагнера", а их задачей было свергнуть правительство Судана.

В материале отмечено, что в плен к украинским спецназовцам попали и два африканских заключенных, которые, вероятно, являются "вагнеровцами", вербовавшими местное суданское население. Их также допрашивали вместе с русскоговорящим солдатом.

Журналисты утверждают, что украинские спецназовцы осуществляют операции в Республике Судан по меньшей мере несколько месяцев.

"Представители Главного управления разведки Министерства обороны Украины, как правило, не подтверждают и не опровергают факт пребывания украинских спецназовцев на иностранных территориях", — добавляет издание.

Наемники ЧВК "Вагнер" в Судане

Напомним, что это не первое видео от Kyiv Post с работой украинского спецподразделения, которое преследует боевиков ЧВК "Вагнер" в Судане. Издание обнародовало кадры еще одной такой операции 6 ноября 2023 года.

Также мы сообщали, что по данным Института изучения войны, российское Минобороны планирует создать военную базу в странах Африки, куда хочет перебросить наемников ЧВК "Вагнер". Таким образом, Россия продолжает прилагать усилия, чтобы расширить российское влияние и поглощение экс-операций группы "Вагнера" в Африке.