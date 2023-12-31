Як втрата "Новочеркаська" позначилася на планах РФ щодо десанту на Одесу

Російські десантники. Фото: росЗМІ

Після влучного удару українських Повітряних сил по великому десантному кораблю "Новочеркаськ" шанси росіян на висадку десанту в районі Одеси зменшилися. А от перспектива повної поразки Чорноморського флоту стає усе реальнішою.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

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За словами Ігоря Романенка, поки що про повну поразку Чорноморського флоту РФ говорити не варто, але для цього є усі передумови.

"Удар по "Новочеркаську", як і попередні успішні атаки по флоту країни-агресора, означає, що активно діяти у Чорноморському регіоні він уже не зможе", — підкреслив ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ.

Чи можливий російський десант на Одесу

Щодо можливого десанту в районі Одеси, для чого і мав би бути використаний великий десантний корабель "Новочеркаськ", то тут Романенко підкреслив — ця втрата зменшує потенціал проведення операцій.

"Від захоплення Одеси росіяни не відмовилися, але без таких кораблів, як "Новочеркаськ", операція з моря виглядає не дуже реалістично", — наголосив генерал-лейтанант ЗСУ.

Нагадаємо, на борту знищеного російського корабля "Новочеркаськ" були іранські дрони Shahed. Окупанти планували використати цей великий десантний корабель в операціях із захоплення Одеської та Миколаївської області.

Крім того, на борту знищеного у Феодосії російського великого десантного корабля "Новочеркаськ" міг перебувати командир корабля. Станом на сьогодні зв'язку з ним досі немає.