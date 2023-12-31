Як втрата "Новочеркаська" позначилася на планах РФ щодо десанту на Одесу
Після влучного удару українських Повітряних сил по великому десантному кораблю "Новочеркаськ" шанси росіян на висадку десанту в районі Одеси зменшилися. А от перспектива повної поразки Чорноморського флоту стає усе реальнішою.
Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.
Все йде до повної поразки ЧФ
За словами Ігоря Романенка, поки що про повну поразку Чорноморського флоту РФ говорити не варто, але для цього є усі передумови.
"Удар по "Новочеркаську", як і попередні успішні атаки по флоту країни-агресора, означає, що активно діяти у Чорноморському регіоні він уже не зможе", — підкреслив ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ.
Чи можливий російський десант на Одесу
Щодо можливого десанту в районі Одеси, для чого і мав би бути використаний великий десантний корабель "Новочеркаськ", то тут Романенко підкреслив — ця втрата зменшує потенціал проведення операцій.
"Від захоплення Одеси росіяни не відмовилися, але без таких кораблів, як "Новочеркаськ", операція з моря виглядає не дуже реалістично", — наголосив генерал-лейтанант ЗСУ.
Нагадаємо, на борту знищеного російського корабля "Новочеркаськ" були іранські дрони Shahed. Окупанти планували використати цей великий десантний корабель в операціях із захоплення Одеської та Миколаївської області.
Крім того, на борту знищеного у Феодосії російського великого десантного корабля "Новочеркаськ" міг перебувати командир корабля. Станом на сьогодні зв'язку з ним досі немає.
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