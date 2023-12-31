Как потеря "Новочеркасска" сказалась на планах РФ по десанту в Одессу

Российские десантники. Фото: росСМИ

После точного удара украинских Воздушных сил по большому десантному кораблю "Новочеркасск" шансы россиян на высадку десанта в районе Одессы снизились. А вот перспектива полного поражения Черноморского флота становится все более реальной.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

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По словам Игоря Романенко, пока о полном поражении Черноморского флота РФ говорить не стоит, но для этого есть все предпосылки.

"Удар по "Новочеркасску", как и предыдущие успешные атаки по флоту страны-агрессора, означает, что активно действовать в Черноморском регионе он уже не сможет", — подчеркнул экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ.

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Что касается возможного десанта в районе Одессы, для чего и должен быть использован большой десантный корабль "Новочеркасск", то Романенко подчеркнул — эта потеря уменьшает потенциал проведения операций.

"От захвата Одессы россияне не отказались, но без таких кораблей, как "Новочеркасск", операция с моря выглядит не очень реалистично", — подчеркнул генерал-лейтанант ВСУ.

Напомним, на борту уничтоженного российского корабля "Новочеркасск" были иранские дроны Shahed. Оккупанты планировали использовать этот большой десантный корабль в операциях по захвату Одесской и Николаевской области.

Кроме того, на борту уничтоженного в Феодосии российского десантного корабля "Новочеркасск" мог находиться командир корабля. По состоянию на сегодня связи с ним до сих пор нет.