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Як живе Суджа під контролем ЗСУ — репортаж Новини.LIVE з Курської області

24 серпня 2024 23:26
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Суджа під контролем ЗСУ — репортаж Новини.LIVE
Знесений у Суджі пам'ятник Леніну. Фото: Новини.LIVE
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Місто Суджа, в яке зайшли Сили оборони України під час операції у Курській області Російської Федерації, зараз перебуває в зоні бойових дій. Після жорстоких боїв російська війська вийшли з міста, і перед українськими воїнами постало завдання врятувати покинутих напризволяще мешканців.

Про ситуацію у місті розповідає кореспондент Новини.LIVE Олег Ендрексон у суботу, 24 серпня.

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Наразі більша частина мешканців міста перебуває у підвалах, оскільки обстріли з боку російських загарбників не припиняються.

Окрім того, в місті можна побачити безліч покинутих господарями тварин, значною частиною яких тепер опікуються воїни Сил оборони. Також тварини гуртуються в зграї задля пошуку їжі, що створює додаткову небезпеку.

суджа
Пошкоджений пам'ятник Леніну у Суджі. Фото: Новини.LIVE

Офіцер Збройних сил України Олексій Дмитрашківський зазначив, що наразі у регіоні триває перепис населення. При цьому цивільним надається гуманітарна допомога.

Кореспондент Новини.LIVE зазначає, що пусті вулиці Суджі є оманливим видовищем. У місті повно мешканців, які ховаються в домівках та укриттях.

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Безлюдна вулиця в Суджі. Фото: Новини.LIVE

Військові активно спілкуються з цивільними. Тимчасова тиша дала навіть можливість провести імпровізований кіносеанс.

"Схоже, для місцевих він став одкровенням", — зазначив журналіст.

бомбосховище
Бомбосховище у Суджі. Фото: Новини.LIVE

Військові зазначають, що російських загарбників не цікавить той факт, що Суджа є містом РФ. Вони активно обстрілюють місто, застосовуючи при цьому КАБи і РСЗВ. Вони намагаються таким чином завдати шкоди ЗСУ, проте від таких обстрілів страждають у першу чергу мирні мешканці.

Окрім того, обстріли призвели до масштабних руйнунь серед пам'яток архітектури та житлових кварталів.

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