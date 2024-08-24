Судья под контролем ВСУ — репортаж Новости.LIVE

Как живет Суджа под контролем ВСУ — репортаж Новини.LIVE из Курской области
Город Суджа, в который зашли Силы обороны Украины во время операции в Курской области Российской Федерации, сейчас находится в зоне боевых действий. После жестоких боев российские войска вышли из города, и перед украинскими воинами встала задача спасти брошенных на произвол судьбы жителей.
О ситуации в городе рассказывает корреспондент Новини.LIVE Олег Эндрекссон в субботу, 24 августа.
Ситуация в Судже
В настоящее время большинство жителей города находятся в подвалах, поскольку обстрелы со стороны российских захватчиков не прекращаются.
Кроме того, в городе можно увидеть множество заброшенных хозяевами животных, значительную часть которых теперь опекают воины Сил обороны. Также животные собираются в стаи для поиска пищи, что создает дополнительную опасность.
Офицер Вооруженных сил Украины Алексей Дмитрашковский отметил, что в регионе продолжается перепись населения. При этом гражданским оказывается гуманитарная помощь.
Корреспондент Новини.LIVE отмечает, что пустые улицы Суджи являются обманчивым зрелищем. В городе полно жителей, которые прячутся в домах и укрытиях.
Военные активно общаются с гражданскими. Временная тишина дала даже возможность провести импровизированный киносеанс.
"Похоже, для местных он стал откровением", — отметил журналист.
Военные отмечают, что российских захватчиков не интересует тот факт, что Суджа является городом РФ. Они активно обстреливают город, применяя при этом КАБы и РСЗО. Они пытаются таким образом нанести вред ВСУ, однако от таких обстрелов страдают в первую очередь мирные жители.
Кроме того, обстрелы привели к масштабным разрушениям среди памятников архитектуры и жилых кварталов.
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