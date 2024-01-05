Як живуть люди у прифронтовій смузі — в мережі з'явилися шокуючі відео

Прифронтове селише на Донбасі. Фото ілюстративне: Vida Press

Мешканці прифронтових сіл Залізне та Нью-Йорк, що на Донбасі, перебувають на межі виживання. Триматися їм вдається завдяки гуманітарній допомозі, яку надають волонтери, ризикуючи своїм життям.

Відео нелюдських умов, в яких живуть люди, з'явилося в мережі.

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Життя у прифронтовій смузі

У Прифронтовій смузі, в п'яти кілометрах від окупованої російськими загарбниками території Донецької області. Мешканці сіл Залізне і Нью-Йорк намагаються виживати серед зруйнованих будівель. Також в понівечиних селах можна побачити поодиноких тварин.

У цій непростій ситуації українські волонтери намагаються допомагати людям у такому складному становищі. Їм приносять їжу, засоби для гігієни, а також пледи, щоб хоч якось зігрітися. Не забувають волонтери і про тварин, для яких привезли корм.

Не дивлячись на вкрай важку ситуацію, в якій не кожна людина здатна виживати, люди тримаються бадьоро і вірять у перемогу.

"Доставив продуктові набори, доставив гігієну, доставив корм для тварин. Дякую всім, хто допомагає, дякую всім, хто долучився", — розповів волонтер.

Раніше ми повідомляли, що Ярослав Ракицький та Олександр Алієв вирушили до Донецької області. Два колишні футболісти збірної України давно і послідовно займаються волонтерською діяльністю та допомагають Збройним силам України (ЗСУ).

Нагадуємо, що в окупованому Сєвєродонецьку досі не увімкнули опалення. Росіяни влаштовують показові ремонти та годують місцеве населення обіцянками.