У Сєвєродонецьку досі не увімкнули опалення — Лисогор

Сєвєродонецьк. Фото: google.com

В окупованому Сєвєродонецьку досі не увімкнули опалення. Росіяни влаштовують показові ремонти та годують місцеве населення обіцянками.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

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"Майже 2,5 місяця минуло від початку опалювального періоду, а в Сєвєродонецьку чутно виключно обіцянки. Лише протягом останніх тижнів там влаштували показові ремонти, які, схоже, завершаться із грудневими бюджетними коштами", — написав Лисогор.

Він уточнив, що у вересні-жовтні російська окупаційна влада вже заявляла про нібито стабільну роботу системи централізованого опалення, проте результатів не видно досі.

"Звітують про заміну п’яти кілометрів системи опалення. Хоча протяжність мереж підприємств теплопостачання складала понад 140 км. Обіцяють подати носій до 138 будинків з близько 800, які опалювалися в місті до початку російського вторгнення. Про температуру теплоносія та строки пусків не говорять", — наголосив Лисогор.

Скриншот. Telegram Артема Лисогора

Нагадаємо, перед так званими виборами в "ЛНР" оголосили про боротьбу з високими цінами. Росіяни намагались встановити ціни на харчі майже за собівартістю, таким чином намагаючись загітувати людей голосувати на псевдовиборах за РФ.