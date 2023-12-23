В Северодонецке до сих пор не включили отопление — Лысогор

Северодонецк. Фото: google.com

В оккупированном Северодонецке до сих пор не включили отопление. Россияне устраивают показательные ремонты и кормят местное население обещаниями.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

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"Почти 2,5 месяца прошло с начала отопительного периода, а в Северодонецке слышны исключительно обещания. Лишь в течение последних недель там устроили показательные ремонты, которые, похоже, завершатся с декабрьскими бюджетными средствами", — написал Лысогор.

Он уточнил, что в сентябре-октябре российские оккупационные власти уже заявляли о якобы стабильной работе системы централизованного отопления, однако результатов не видно до сих пор.

"Отчитываются о замене пяти километров системы отопления. Хотя протяженность сетей предприятий теплоснабжения составляла более 140 км. Обещают подать носитель в 138 домов из около 800, которые отапливались в городе до начала российского вторжения. О температуре теплоносителя и сроках пусков не говорят", — подчеркнул Лысогор.

Скриншот. Telegram Артема Лысогора

Напомним, перед так называемыми выборами в ЛНР объявили о борьбе с высокими ценами. Россияне пытались установить цены на продукты почти по себестоимости, таким образом пытаясь сагитировать людей голосовать на псевдовыборах за РФ.