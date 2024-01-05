Как живут люди в прифронтовой полосе — в сети появились шокирующие видео
Жители прифронтовых сел Железное и Нью-Йорк на Донбассе находятся на грани выживания. Держаться им удается благодаря гуманитарной помощи, оказываемой волонтерами, рискуя своей жизнью.
Видео бесчеловечных условий, в которых живут люди, появилось в сети.
Жизнь в прифронтовой полосе
В Прифронтовой полосе, в пяти километрах от оккупированной российскими захватчиками территории Донецкой области. Жители сел Железное и Нью-Йорк пытаются выживать среди разрушенных построек. Также в изувечных селах можно увидеть единичных животных.
В этой непростой ситуации украинские волонтеры пытаются помогать людям в столь сложном положении. Им приносят пищу, средства для гигиены, а также пледы, чтобы хоть как-то согреться. Не забывают волонтеры и о животных, для которых привезли корм.
Не смотря на крайне тяжелую ситуацию, в которой не каждый человек способен выживать, люди держатся бодро и верят в победу.
"Доставил продуктовые наборы, доставил гигиену, доставил корм для животных. Спасибо всем, кто помогает, спасибо всем, кто приобщился", — рассказал волонтер.
Ранее мы сообщали, что Ярослав Ракицкий и Александр Алиев отправились в Донецкую область. Два бывших футболиста сборной Украины давно и последовательно занимаются волонтерской деятельностью и помогают Вооруженным силам Украины (ВСУ).
Напоминаем, что в оккупированном Северодонецке до сих пор не включили отопление. Россияне устраивают показательные ремонты и кормят местное население обещаниями.
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