Как живут люди в прифронтовой полосе — в сети появились шокирующие видео

Прифронтовый поселок на Донбассе. Фото иллюстративное: Vida Press

Жители прифронтовых сел Железное и Нью-Йорк на Донбассе находятся на грани выживания. Держаться им удается благодаря гуманитарной помощи, оказываемой волонтерами, рискуя своей жизнью.

Видео бесчеловечных условий, в которых живут люди, появилось в сети.

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Жизнь в прифронтовой полосе

В Прифронтовой полосе, в пяти километрах от оккупированной российскими захватчиками территории Донецкой области. Жители сел Железное и Нью-Йорк пытаются выживать среди разрушенных построек. Также в изувечных селах можно увидеть единичных животных.

В этой непростой ситуации украинские волонтеры пытаются помогать людям в столь сложном положении. Им приносят пищу, средства для гигиены, а также пледы, чтобы хоть как-то согреться. Не забывают волонтеры и о животных, для которых привезли корм.

Не смотря на крайне тяжелую ситуацию, в которой не каждый человек способен выживать, люди держатся бодро и верят в победу.

"Доставил продуктовые наборы, доставил гигиену, доставил корм для животных. Спасибо всем, кто помогает, спасибо всем, кто приобщился", — рассказал волонтер.

Ранее мы сообщали, что Ярослав Ракицкий и Александр Алиев отправились в Донецкую область. Два бывших футболиста сборной Украины давно и последовательно занимаются волонтерской деятельностью и помогают Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Напоминаем, что в оккупированном Северодонецке до сих пор не включили отопление. Россияне устраивают показательные ремонты и кормят местное население обещаниями.