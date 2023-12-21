Які іноземні компанії допомагають Росії у виготовленні танків — розслідування ЗМІ

Російський танк Т-90М "Прорив". Фото: росЗМІ

Деякі компанії США, Європи та Азії продовжують співпрацювати з Росією та продавати російським оборонним підприємствам верстати та компоненти для виробництва танків. Цій діяльності не перешкоджають навіть санкції.

Про це повідомляється в розслідуванні The Insider.

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Зазначається, що італійська фірма M.T.S.R.L постачає запчастини компанії "Фінвал", які потім у вигляді токарних верстатів потрапляють до Вологодського оптико-механічного заводу (ВОМЗ). На цьому заводі виготовляють приціл до танку Т-90М "Прорив".

До ВОМЗ також потрапляють засоби з "Пуморі-північний захід". Цьогоріч компанія купила дробоструминну установку від Norblast SRL з Болоньї. Крім того, ця італійська фірма також є постачальником для російської корпорації "Тактичне ракетне озброєння".

Балтійські компанії часто надають логістичні та транспортні послуги, доставляючи продукцію європейських виробників. Наприклад, Gold Solution OU та Leolart забезпечують транспортування італійських товарів для "Пуморі-північний захід", а Alekon OU виконує функції складського обслуговування.

Які ще компанії не лишають Росію без деталей

Німецька компанія WTO Werkzeug-Einrichtungen GmbH постачає деталі для токарних верстатів "Уніматику", "ТД СМС" та "ОТС-Технології", що потім перепродається "Уралвагонзаводу" та "Заводу № 9". Останні виготовляють стволи для танків Т-72, Т-90 та "Армата".

Mabuchi Korea Corporation із Сеула надає "НПК Макрооптика" верстати для обробки лінз, полірувальний порошок та інші матеріали. Ще одним постачальником для "Макрооптики" є американська компанія Universal Photonics, яка постачає необхідні матеріали, такі як оксид алюмінію та полірувальні порошки, для виготовлення танкових прицілів. Фінська компанія Meconet OY постачала російській "ТД Протон-Електротекс" мідну стрічку та деталі напівпровідникових приладів.

Згідно з інформацією ЗМІ, японські компанії Japan Industrial Trading та Kaga Electronics постачають свої вироби компанії "Елеконд" в Удмуртії. "Елеконд" є ключовим учасником оборонно-промислового комплексу Росії та спеціалізується на розробці та виробництві конденсаторів. Один із її стратегічних партнерів — ВОМЗ.

Нагадаємо, що українські військові щодня знищують велику кількість російських окупантів та їхню техніку. Так, Сили спеціальних операцій спільно з морпіхами та Службою безпеки України вдарили по ворожій ТОС-1А "Солнцепьок".