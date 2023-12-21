Какие иностранные компании помогают России в производстве танков — расследование СМИ

Российский танк Т-90М "Прорыв". Фото: росСМИ

Некоторые компании США, Европы и Азии продолжают сотрудничать с Россией и продавать российским оборонным предприятиям станки и компоненты для производства танков. Этой деятельности не мешают даже санкции.

Об этом сообщается в расследовании The Insider.

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Отмечается, что итальянская фирма MTSRL поставляет запчасти компании "Финвал", которые затем в виде токарных станков попадают в Вологодский оптико-механический завод (ВОМЗ). На этом заводе производят прицел к танку Т-90М "Прорыв".

В ВОМЗ также попадают средства из "Пумори-северный запад". В этом году компания купила дробеструйную установку от Norblast SRL из Болонье. Кроме того, эта итальянская фирма также является поставщиком для российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение".

Балтийские компании часто оказывают логистические и транспортные услуги, поставляя продукцию европейских производителей. Например, Gold Solution OU и Leolart обеспечивают транспортировку итальянских товаров для "Пумори-северный запад", а Alekon OU выполняет функции складского обслуживания.

Какие еще компании не оставляют Россию без деталей

Немецкая компания WTO Werkzeug-Einrichtungen GmbH поставляет детали для токарных станков "Униматику", "ТД СМС" и "ОТС-Технологии", которые затем перепродаются "Уралвагонзаводу" и "Заводу № 9". Последние производят стволы для танков Т-72, Т-90 и "Армата".

Mabuchi Korea Corporation из Сеула предоставляет "НПК Макрооптика" станки для обработки линз, полировальный порошок и другие материалы. Еще одним поставщиком для "Макрооптики" является американская компания Universal Photonics, которая поставляет необходимые материалы, такие как оксид алюминия и полировальные порошки для изготовления танковых прицелов. Финская компания Meconet OY снабжала российской "ТД Протон-Электротекс" медную ленту и детали полупроводниковых приборов.

Согласно информации СМИ, японские компании Japan Industrial Trading и Kaga Electronics поставляют свои изделия компании "Элеконд" в Удмуртии. Элеконд является ключевым участником оборонно-промышленного комплекса России и специализируется на разработке и производстве конденсаторов. Один из ее стратегических партнеров — ВОМЗ.

Напомним, что украинские военные ежедневно уничтожают большое количество российских оккупантов и их технику. Так, Силы специальных операций совместно с морпехами и Службой безопасности Украины ударили по вражеской ТОС-1А "Солнцепок".