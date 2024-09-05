Війна в Україні — які об'єкти переважно атакують росіяни

Запуск ракети. Фото: nationalinterest.org

За допомогою ракет Росія здебільшого атакує цивільні об'єкти України. Водночас більшість атак дронів спрямовує на військові цілі.

Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій ЗСУ у четвер, 5 вересня.

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Ураження об'єктів російськими ракетами та БпЛА

Відповідно до даної інфографіки 72,23% атакованих російськими ракетами об'єктів — цивільні об'єкти України. Решта 27,77% — військові.

Згідно із даними, найчастіше для терористичних ударів по українських містах Росія використовує ракети "Кинджал", "Онікс", "Циркон", "Іскандер-М" та "Іскандер-К", а також С-300/400.

"Три з чотирьох російських ракет атакують в Україні цивільні об'єкти: житлові будинки, дитячі лікарні, навчальні заклади, електростанції", — йдеться в повідомленні.

Що стосується БпЛА, то з початку повномасштабного вторгнення російські війська цілили переважно по військових об'єктам — 78,34%, решта 21,66% відповідно по цивільних.

"Це відвертий терор проти мирного населення. Та порушення норм Міжнародного гуманітарного права", — зазначили в центрі.