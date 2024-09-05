Война в Украине — какие объекты преимущественно атакуют россияне

Запуск ракеты. Фото: nationalinterest.org

С помощью ракет Россия в основном атакует гражданские объекты Украины. В то же время большинство атак дронов направляет на военные цели.

Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций ВСУ в четверг, 5 сентября.

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Поражение объектов российскими ракетами и БПЛА

Согласно данной инфографике 72,23% атакуемых российскими ракетами объектов — гражданские объекты Украины. Остальные 27,77% — военные.

Согласно данным, чаще всего для террористических ударов по украинским городам Россия использует ракеты "Кинжал", "Оникс", "Циркон", "Искандер-М" и "Искандер-К", а также С-300/400.

"Три из четырех российских ракет атакуют в Украине гражданские объекты: жилые дома, детские больницы, учебные заведения, электростанции", — говорится в сообщении.

Что касается БпЛА, то с начала полномасштабного вторжения российские войска целили преимущественно по военным объектам – 78,34%, остальные 21,66% соответственно по гражданским.

"Это откровенный террор против мирного населения. Но нарушение норм Международного гуманитарного права", — отметили в центре.