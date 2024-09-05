Ночная атака на Украину 5 сентября — Воздушные силы отчитались о сбитых целях

Работа ПВО. Фото: 117 отдельная механизированная бригада

Российские войска ночью 5 сентября совершили массированную атаку на территории Украины, использовав баллистическую ракету "Искандер-М" и 78 ударных дронов "Shahed". Воздушные силы ВСУ сбили 60 дронов.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Telegram.

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Российская атака на Украину ночью 5 сентября

По данным Воздушных сил, ночью на 5 сентября россияне атаковали территории Украины. Враг использовал одну баллистическую ракету "Искандер-М" из оккупированного Крыма и 78 ударных БпЛА типа "Shahed".

"К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

В результате украинским защитникам удалось сбить 60 БпЛА. Сообщается, что два беспилотника вернулись в Россию, а один в Беларусь. Еще 15 были локационно потеряны на территории Украины.

Пока информации о разрушении или пострадавших нет.