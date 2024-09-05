Нічна атака на Україну 5 вересня — Повітряні сили відзвітували про збиті цілі

Росіяни атакували Україну дронами — у Повітряних силах повідомили про збиті цілі
Російські війська вночі 5 вересня здійснили масовану атаку на території України, використавши балістичну ракету "Іскандер-М" і 78 ударних дронів "Shahed". Повітряні сили ЗСУ збили 60 дронів.
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ у Telegram.
Російська атака на Україну вночі 5 вересня
За даними Повітряних сил, уночі проти 5 вересня росіяни атакували території України. Ворог використав одну балістичну ракету "Іскандер-М" із окупованого Криму та 78 ударних БпЛА типу "Shahed".
"До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", — йдеться в повідомленні.
В результаті українським захисникам вдалося збити 60 БпЛА. Повідомляється, що два безпілотники повернулися до Росії, а один у Білорусь. Ще 15 були локаційно втрачені на території України.
Наразі інформації про руйнування чи постраждалих немає.
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